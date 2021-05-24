Депутат Дмитрий Елагин попросил мэрию согласовывать продажу недвижимости с парламентариями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат городской думы Тюмени Дмитрий Елагин возмутился тем, что мэрия продает городское имущество, не согласовывая продажу недвижимости с депутатами. Об этом народный избранник заявил 25 мая на заседании гордумы, которое транслировалось на сайте представительного органа власти.

«Зачем мы это делаем? У меня в избирательном округе есть ветеранские и социальные организации, которым не могут выделить помещение. Скоро это здание (в котором располагается гордума и мэрия — прим. ред.) продадим, будем на улице собираться у памятника Ленина на радость коммунистам», — отреагировал депутат на информацию администрации города о продаже муниципального имущества.

Замглавы администрации Владимир Третьяков ответил, что на продажу мэрия выставляет те помещения, в которых не могут быть размещены какие-либо социальные учреждения. «Процедура приватизации эффективна. Он позволяет избавиться от непрофильного имущества», — заметил чиновник. По его данным, в 2020 году было продано 28 объектов недвижимости, принадлежащей городу, на сумму 156 млн рублей.

Елагина ответ не удовлетворил. «Уверен, что в этих помещениях можно было разметить какую-нибудь социальную организацию. В следующий раз посоветуйтесь с депутатами по поводу продажи имущества в их избирательных округах», — заявил он.