Соловьев высказался о возможном избиении Протасевича силовиками

Прежде чем судить по видео, что к основателю оппозиционного telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу применялась физическая сила со стороны белорусских силовиков, надо знать, как он выглядел до задержания. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал телеведущий Владимир Соловьев.
«Для этой цели надо видеть его (Романа Протасевича — прим. URA.RU) состояние до того момента, как его приняли правоохранители», — сказал URA.RU Соловьев. Сам телеведущий отметил, не имеет представления о том, был ли избит силовиками основатель NEXTA.
Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он совершал перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над территорией Беларуси поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Там Протасевича задержали, сообщения о минировании не подтвердились.
24 мая в СМИ появилось видео, на котором Протасевич говорит, что он дает признательные показания и продолжает сотрудничество со следствием. Он также отметил, что никаких жалоб со здоровьем нет.
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