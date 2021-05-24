24 мая 2021

Соловьев высказался о возможном избиении Протасевича силовиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Соловьев отметил, что необходимо знать, как Роман Протасевич выглядел до задержания Фото:

Прежде чем судить по видео, что к основателю оппозиционного telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу применялась физическая сила со стороны белорусских силовиков, надо знать, как он выглядел до задержания. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал телеведущий Владимир Соловьев.

«Для этой цели надо видеть его (Романа Протасевича — прим. URA.RU) состояние до того момента, как его приняли правоохранители», — сказал URA.RU Соловьев. Сам телеведущий отметил, не имеет представления о том, был ли избит силовиками основатель NEXTA.

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он совершал перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над территорией Беларуси поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Там Протасевича задержали, сообщения о минировании не подтвердились.

24 мая в СМИ появилось видео, на котором Протасевич говорит, что он дает признательные показания и продолжает сотрудничество со следствием. Он также отметил, что никаких жалоб со здоровьем нет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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