СМИ опубликовали первое видео с основателем NEXTA из СИЗО

Задержанный в Минске основатель оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Видео с соответствующим заявлением появилось в telegram-канале «Желтые сливы».
Протасевич находится в СИЗО №1 города Минска. Он заявил, что никаких жалоб и проблем со здоровьем у него нет. «Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск», — говорит на видео Протасевич.
Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он совершал перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над территорией Беларуси поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Там Протасевича задержали, сообщения о «минировании» не подтвердились. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, Протасевичу может грозить смертная казнь.
Подписывайтесь на URA.RU в