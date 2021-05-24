24 мая 2021

СМИ опубликовали первое видео с основателем NEXTA из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Протасевич дает признательные показания Фото:

Задержанный в Минске основатель оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Видео с соответствующим заявлением появилось в telegram-канале «Желтые сливы».

Протасевич находится в СИЗО №1 города Минска. Он заявил, что никаких жалоб и проблем со здоровьем у него нет. «Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск», — говорит на видео Протасевич.

Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он совершал перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над территорией Беларуси поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Там Протасевича задержали, сообщения о «минировании» не подтвердились. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, Протасевичу может грозить смертная казнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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