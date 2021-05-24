Начальник пермской службы войск Росгвардии стал богаче в 3 раза

Начальник Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю, генерал-майор Борис Бородавин за год увеличил свои доходы более, чем в три раза. Сведения о доходах, расходах и имуществе военнослужащих и сотрудников Росгвардии размещены на сайте ведомства.
По итогам 2020 года доход Бородавина составил 7,5 млн. рублей (в 2019 году — 2,2 млн. рублей). Как и год назад, он имеет в собственности два участка земли, жилой дом, половину квартиру и объект, незавершенный строительством.
Начальнику пермской службы войск Росгвардии также принадлежит автомобиль ВАЗ 2101 «копейка». У сына Бородавина в пользовании квартира, площадью 94 квадратных метра.
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