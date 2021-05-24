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21 мая 2021

Начальник пермской службы войск Росгвардии стал богаче в 3 раза

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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
Борис Бородавин заработал за прошлый год более 7,5 млн. рублей Фото:
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Декларационная кампания

Начальник Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю, генерал-майор Борис Бородавин за год увеличил свои доходы более, чем в три раза. Сведения о доходах, расходах и имуществе военнослужащих и сотрудников Росгвардии размещены на сайте ведомства.

По итогам 2020 года доход Бородавина составил 7,5 млн. рублей (в 2019 году — 2,2 млн. рублей). Как и год назад, он имеет в собственности два участка земли, жилой дом, половину квартиру и объект, незавершенный строительством.

Начальнику пермской службы войск Росгвардии также принадлежит автомобиль ВАЗ 2101 «копейка». У сына Бородавина в пользовании квартира, площадью 94 квадратных метра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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