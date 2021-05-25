В Совфеде хотят проверять расходы россиян при назначении выплат

Будут брать не имущественный ценз, а критерий расходов человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Прежде, чем осуществлять социальные выплаты россиянам, необходимо учесть их расходы. Так считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.

«Нужно не имущественный ценз брать, а критерий расходов человека. В нашей стране достаточно много людей, которые получают незадекларированные доходы, но расходы свои они скрыть не могут», — предают его слова РИА «Новости».

Сенатор убежден, что для государственных выплат должна быть определенная сумма расходов гражданина. Если она больше положенного — пособие не начисляется.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался, что россияне, которые имеют два дома или две машины, не должны получать выплаты от государства. Его слова приводит телеканал 360. Помимо этого, детские пособия могут перестать платить семьям, у которых низкий официальный доход, но значимое владение имуществом. С таким предложением выступило в марте Министерство труда и соцзащиты.