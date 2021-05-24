Кудрин: часть россиян нужно лишить выплат от государства

Кудрин рассказал о мерах борьбы с бедностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне, которые имеют два дома или две машины, не должны получать выплаты от государства. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — рассказал он «Известиям». По мнению Кудрина, эти меры позволят снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году.

Кроме того, он также напомнил, что в России может появиться новый критерий бедности. Он отметил, что пока в Счетной палате его не видели, но считают, что он будет связан с новым порядком расчета прожиточного минимума. Ранее Кудрин также заявлял, что меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России. По словам главы ведомства, для достижения желаемых экономических показателей властям нужно принять меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.