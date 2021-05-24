Раскрыты доходы самых богатых тюремщиков Пермского края

Пермские сотрудники федеральной службы исполнения наказаний отчитались о своих доходах. В опубликованном на сайте ФСИН документе отражено, что самый большой доход среди пермских сотрудников показал начальник базы материально-технического обеспечения Виталий Бочкраев. Он получил в 2020 году почти 8 млн рублей.
«Бочкарев В.Е. — 7 786 632,51 рублей (приобретена квартира за счет единовременной социальной выплаты и кредита)», — сказано в опубликованном документе. Начальник колонии-поселения № 26 Николай Овчаренко в 2020 году заработал почти 2,5 млн рублей, а руководитель ведомственного туберкулезного диспансера — 2,1 млн рублей.
Начальник ГУФСИН по Пермском краю Юрий Лымарь заработал в 2020 году почти 2 млн рублей, а его заместитель Сергей Носов — 4 млн рублей. По сравнению с прошлым годом доход Лымаря увеличился на 200 тысяч рублей. Ему, как и прежде, принадлежит Mercedes-Benz и квартира площадью 58,6 кв. метра (на праве общедолевой собственности).
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