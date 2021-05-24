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21 мая 2021

Раскрыты доходы самых богатых тюремщиков Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой ГУФСИН Юрием Лымарем. Пермь, лымарь юрий
Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь заработал в 2020 году 1,96 млн рублей (фото — архив) Фото:
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Декларационная кампания

Пермские сотрудники федеральной службы исполнения наказаний отчитались о своих доходах. В опубликованном на сайте ФСИН документе отражено, что самый большой доход среди пермских сотрудников показал начальник базы материально-технического обеспечения Виталий Бочкраев. Он получил в 2020 году почти 8 млн рублей.

«Бочкарев В.Е. — 7 786 632,51 рублей (приобретена квартира за счет единовременной социальной выплаты и кредита)», — сказано в опубликованном документе. Начальник колонии-поселения № 26 Николай Овчаренко в 2020 году заработал почти 2,5 млн рублей, а руководитель ведомственного туберкулезного диспансера — 2,1 млн рублей.

Начальник ГУФСИН по Пермском краю Юрий Лымарь заработал в 2020 году почти 2 млн рублей, а его заместитель Сергей Носов — 4 млн рублей. По сравнению с прошлым годом доход Лымаря увеличился на 200 тысяч рублей. Ему, как и прежде, принадлежит Mercedes-Benz и квартира площадью 58,6 кв. метра (на праве общедолевой собственности).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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