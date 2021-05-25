Вирусологи рассказали о новых видах оспы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опасным вирусом, который может привести к новым эпидемиям, является оспа обезьян. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Опасность возникновения новых эпидемий существует. Кроме вспышек коронавирусных заболеваний, наблюдались вспышки свиного гриппа, вирусов Зика и Эбола. Потенциально опасны и другие вирусы, например, вирус оспы обезьян. Это не означает, что надо паниковать. Надо планомерно работать. Проводить изучение вирусов теплокровных животных (летучих мышей, грызунов), вирусов клещей, комаров, других членистоногих», — подчеркнул Аграновский.

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов уточнил в беседе с URA.RU, что оспа обезьян входит в перечень инфекций, которые представляют потенциальную угрозу. Однако, по его мнению, вероятность передачи оспы обезьян человеку очень низкая. «Оспа обезьян в перечне тех инфекций, которые представляют из себя потенциальную угрозу. Я на самом деле не думаю, что это может реализоваться, по крайней мере натуральным путем — то есть через мутации», — отметил он.

По словам вирусолога, оспа обезьян не настолько тяжела для человека, случаи передачи были единичны, и пока не имеет такой опасной контагиозности (высокой степени заражения — прим.URA.RU), что присутствовала у побежденного предшественника. Плюс ко всему, существует вакцина от натуральной оспы. Однако ее необходимо совершенствовать. «Поскольку существующая вакцина очень эффективна, но очень реактогенная (вызывает серьезные побочные реакции), ряд ученых продолжает работать. Я сам, когда был в США, работал над одной из версий вакцины против натуральной оспы», — добавил Чепурнов.

Ранее вирусологи рассказали о возможных сроках возникновения новых эпидемий. Происходят они, как показывает история, каждые 5 — 10 лет.