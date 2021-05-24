Вирусологи назвали возможные сроки возникновения новых пандемий

Каждые 5-10 лет в мире происходят вспышки новых инфекций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые вспышки опасных инфекций, как показывает история, происходят каждые 5 — 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Всю сознательную жизнь человечества каждые 5 — 10 лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда очень опасные. И когда начинается уменьшение расходов на мониторинг, это, как правило, совпадает с новыми эпидемиями. Так произошло с Эболой, так произошло и с этим коронавирусом», — подчеркнул Нетесов.

Профессор отметил важность непрерывного изучения инфекций, так как в природе вирусов очень много и они постоянно эволюционируют. «Если мы за чем-то хорошо следим, это удается контролировать в самом начале. Если мы ни за чем не следим, ждите беды», — добавил Нетесов.

В беседе с URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов подчеркнул, что эпидемии могут появляться намного чаще. «Нельзя так сказать, что вот, 10 лет и мы свободны. Эти ситуации могут быть чаще. Чем больше мы вторгаемся в природу, тем больше шансов, что мы получим какие-то проблемы. 2019 год — коронавирус, который сейчас идет. А до этого 10 лет назад, в 2009 году, была пандемия нового гриппа (птичий грипп и человеческий)», — отметил он.

Выгоняйлов добавил, что многие вирусы до сих пор не изучены. «Весь род вирусов мы знаем далеко не полностью, но даже из известных, те же коронавирусы, их более 40 среди животных и человека. Опять же вирусы гриппа, так как гриппом болеют все млекопитающие. Есть угрозы возвращающихся инфекций», — подчеркнул он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 74-й сессии заявил о том, что рано или поздно человечество может столкнуться с новой пандемией, которая будет опаснее COVID-19. Поэтому, по его мнению, так важно государствам мира действовать сообща.