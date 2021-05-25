В отношении Навального возбуждено третье уголовное дело

Одно из дел касается оскорбления судьи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Против осужденного блогера Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщил адвокат блогера.

«Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я — Навальный Алексей Анатольевич», — говорится в тексте поста на странице Навального в Instagram.

Осужденный раскрыл и детали новых производств. По его словам, первое касается кражи пожертвований, которые были сделаны в Фонд борьбы с коррупцией (является иностранным агентом на территории России). Второе дело возбуждено по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Навальный, по мнению СК, без разрешения опубликовал одно из своих расследований. Третье деяние касается оскорбления судьи Акимовой (она вела дело об оскорблении ветерана, по которому блогер был признан виновным).

В свою очередь, общественности уже было известно о производствах в отношении Навального, которые касались публикации фильма без разрешения и кражи пожертвований. Таким образом, новым уголовным делом стало только оскорбление судьи.

Алексей Навальный был приговорен к реальному сроку заключения в феврале этого года по делу «Ив Роше». В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и испытательному сроку в пять лет, однако блогер неоднократно нарушал требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Таким образом, новый приговор составил 2,8 года в колонии под Покровом.