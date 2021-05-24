В Челябинске из окна выпал ребенок

Власти просят родителей ставить на окна специальные замки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске утром 25 мая из окна квартиры на четвертом этаже выпал восьмилетний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«ЧП произошло в Советском районе, — уточнили в мэрии. — К счастью, ребёнок упал на траву и остался жив. С травмами он доставлен в детскую областную клиническую больницу.

В мэрии призвали родителей обеспечить безопасность окон и установить специальные замки. «Не оставляйте детей без присмотра!», — просят власти. В эти дни в Челябинске установилась аномально жаркая погода и многие окна в домах открыты. Кроме того, в ряде школ уже начались каникулы и дети остаются дома одни.