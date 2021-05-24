24 мая 2021

В Челябинске из окна выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, мягкая игрушка, дети, окно
Власти просят родителей ставить на окна специальные замки Фото:

В Челябинске утром 25 мая из окна квартиры на четвертом этаже выпал восьмилетний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«ЧП произошло в Советском районе, — уточнили в мэрии. — К счастью, ребёнок упал на траву и остался жив. С травмами он доставлен в детскую областную клиническую больницу.

В мэрии призвали родителей обеспечить безопасность окон и установить специальные замки. «Не оставляйте детей без присмотра!», — просят власти. В эти дни в Челябинске установилась аномально жаркая погода и многие окна в домах открыты. Кроме того, в ряде школ уже начались каникулы и дети остаются дома одни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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