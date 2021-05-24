В ЯНАО начали прививать от коронавируса круглосуточно

Если круглосуточный график вакцинации будет пользоваться популярностью, этот опыт распространят на весь округ Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городской больнице Тарко-Сале (ЯНАО) начнут прививать от коронавируса круглосуточно. Причина в том, что в Пуровском районе большой запрос на вакцинацию в поздние часы, сообщили URA.RU в депздраве ЯНАО.

«Исполняющий обязанности главного врача [городской больницы Тарко-Сале] Евгений Евсеев рассмотрел этот запрос. И было принято решение, что можно поздно вечером вакцинировать на базе больницы», — отметили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Лишней нагрузки на врачей не будет. Делать прививки станут в приемном отделении стационара, которое и так работает по ночам. Также в департаменте здравоохранения отметили, что ЯНАО стал вторым регионом в России после Санкт-Петербурга, в котором вакцинируют круглосуточно.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за небольшой записи на прививку от коронавируса в Лабытнангской больнице всех пациентов отправляют в один кабинет. Но в регистратуре посетителям медучреждения об этом не сообщают.