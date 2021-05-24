24 мая 2021
21 мая 2021

В ЯНАО начали прививать от коронавируса круглосуточно

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Если круглосуточный график вакцинации будет пользоваться популярностью, этот опыт распространят на весь округ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В городской больнице Тарко-Сале (ЯНАО) начнут прививать от коронавируса круглосуточно. Причина в том, что в Пуровском районе большой запрос на вакцинацию в поздние часы, сообщили URA.RU в депздраве ЯНАО.

«Исполняющий обязанности главного врача [городской больницы Тарко-Сале] Евгений Евсеев рассмотрел этот запрос. И было принято решение, что можно поздно вечером вакцинировать на базе больницы», — отметили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Лишней нагрузки на врачей не будет. Делать прививки станут в приемном отделении стационара, которое и так работает по ночам. Также в департаменте здравоохранения отметили, что ЯНАО стал вторым регионом в России после Санкт-Петербурга, в котором вакцинируют круглосуточно.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за небольшой записи на прививку от коронавируса в Лабытнангской больнице всех пациентов отправляют в один кабинет. Но в регистратуре посетителям медучреждения об этом не сообщают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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