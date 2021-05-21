21 мая 2021

В крупном городе ЯНАО вскрылись проблемы с вакцинацией от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Кабинеты для вакцинации не работают в назначенное время Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Лабытнангской больнице неразбериха с кабинетами для вакцинации от коронавируса. В назначенное время посетители не могут попасть в нужный прививочный кабинет. А сотрудники регистратуры лишь разводят руками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем событий.

«В регистратуре заявили, что у них вообще нет расписания вакцинации и они не имеют понятия, почему врач не принимает в кабинете, в который были записаны люди. Сотрудница лишь порекомендовала „попробовать обратиться“ в другой кабинет и назвала его цифры», — сообщает журналист.

В депздраве ЯНАО URA.RU пояснили, что Лабытнангская больница принимает решение делать прививки в одном кабинете, если записалось небольшое количество людей. «А с регистраторами будет проведена дополнительная беседа», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что за вакцинацию от коронавируса жители ЯНАО смогут поучаствовать в розыгрыше. Призы в конкурсе — фитнес браслеты, велосипеды, наушники, телефоны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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