В крупном городе ЯНАО вскрылись проблемы с вакцинацией от COVID

Кабинеты для вакцинации не работают в назначенное время Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Лабытнангской больнице неразбериха с кабинетами для вакцинации от коронавируса. В назначенное время посетители не могут попасть в нужный прививочный кабинет. А сотрудники регистратуры лишь разводят руками. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем событий.

«В регистратуре заявили, что у них вообще нет расписания вакцинации и они не имеют понятия, почему врач не принимает в кабинете, в который были записаны люди. Сотрудница лишь порекомендовала „попробовать обратиться“ в другой кабинет и назвала его цифры», — сообщает журналист.

В депздраве ЯНАО URA.RU пояснили, что Лабытнангская больница принимает решение делать прививки в одном кабинете, если записалось небольшое количество людей. «А с регистраторами будет проведена дополнительная беседа», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что за вакцинацию от коронавируса жители ЯНАО смогут поучаствовать в розыгрыше. Призы в конкурсе — фитнес браслеты, велосипеды, наушники, телефоны.