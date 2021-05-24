24 мая 2021

Криминальные авторитеты Кургана нашли новый источник дохода

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане с продавцов машин хотят брать дань Фото:

Курганский авторынок, расположенный на проспекте Машиностроителей, привлек внимание криминальных авторитетов. Панча, Мага и Белый, сменившие курганского смотрящего Евгения Петрова, пытаются получать прибыль с продавцов машин. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали близкие к авторынку горожане.

«Тех, кто перепродают машины, а также предпринимателей, имеющих точки на авторынке, приглашают в офис Панчи. Там людям в присутствии накачанных парней объясняют, что пришло время делиться», — рассказал один из источников. По его сведениям, речь идет о переводе определенного процента с продажи машин либо о фиксированной ежемесячной сумме.

Другой источник рассказал URA.RU, что тем, кто даст согласие, авторитеты обещают бонусы в виде защиты. «Они говорят, что продавцы на авторынке смогут кидать (обманывать), например, продавцов из района и за это им ничего не будет», — пояснил инсайдер.

Источник уточняет, что побывавшие в офисе авторитетов в полицию с заявлениями о вымогательстве пока не обращаются. Они пошли за помощью к родственникам и знакомым, имеющим связи с криминалом.

Были ли обращения в полицию от продавцов машин — соответствующий запрос URA.RU направлен в УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что Александр П. (Панча) привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). Возглавляет группу лиц, которые зарабатывают на грабежах. Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием, в том числе рынков. Информацией о его судимости агентство не располагает. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами, судим за разбой и вымогательство. Ранее агентство сообщало, что курганские авторитеты меняют стиль общения. Мага, Панча и Белый избегают неформальных встреч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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