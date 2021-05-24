Жители курганского города останутся без автобусов

Автобус на единственном внутреннем маршруте в Катайске не соответствовал требованиям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Катайск (Курганская область) временно останется без автобусов, которые курсируют внутри города. Об этом одна из жительниц сообщила в соцсетях. Наличие проблемы с автобусами подтвердили в мэрии.

«У нас по городу ходит одна единственная маршрутка — это вокзал—Савино и обратно. А с первого числа ее хотят закрыть», — написала женщина в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск». Она попросила местную мэрию обратить внимание на эту ситуацию.

В администрации Катайска сослались на ответ предпринимателя ИП Мукомолова, который занимается перевозками внутри Катайска и междугородними рейсами. «Транспортное средство, которое осуществляет перевозку пассажиров по городу Катайску, не отвечает требованиям федерального закона, поэтому данный маршрут пока закрыт», — объяснили URA.RU. Представители мэрии добавили, что власти будут искать пути решения данной проблемы.

Представители администрации отметили, что изменения не коснутся автобусов, которые выполняют междугородние рейсы. Они работают по графику.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане общее количество автобусов уменьшилось примерно на 20%. В мэрии областного центра объяснили, что количество автобусов сократится на рейсах с минимальным пассажиропотоком.