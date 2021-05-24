В центре Челябинска трехлетний малыш провалился в колодец

Из канализации малыша достал отец при помощи прохожих (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В сквере возле Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске трехлетний мальчик провалился в открытый люк канализационного коллектора. Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Центрального района Челябинска организована проверка информации. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

О ЧП сообщили родители мальчика, который гулял в сквере с отцом. Бегая за голубями, ребенок наступил на край крышки люка и упал в колодец. «Если бы муж не смотрел за сыном, мы бы не смогли понять, куда он исчез. Он провалился, и люк просто закрылся», — цитирует маму ребенка Агентство чрезвычайных новостей.

Коллектор был сух, а на дне его не было оборудования или арматуры. Когда отец доставал малыша из канализации, прохожие держали мужчину за ноги. Предварительно, мальчик отделался ушибами и царапинами, но окончательно его состояние оценят врачи.

Сейчас в Челябинске расследуется уголовное дело по факту гибели женщины, также провалившейся в канализационный коллектор. Вечером 22 мая она с друзьями была на пикнике на Заячьем острове. Челябинка отлучилась на несколько минут и не вернулась. Друзья обнаружили открытый коллектор. Несколько часов спустя тело погибшей выловили в нескольких километрах от места происшествия, на водозаборной станции.