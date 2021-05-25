Союз туриндустрии: россияне не поедут в Грузию

Россия пока не возобновляет прямого авиасообщения с Грузией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пока туроператоры не ожидают возобновления авиасообщений с Грузией. Об этом в беседе с URA.RU заявили вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«По авиасообщению пока нет никакой информации. Летают через третьи страны, через Армению, но это отдельные герои. Иным путем очень сложно. До возобновления авиасообщения говорить о полноценном генерировании турпотоков в Грузию навряд ли обоснованно», — подчеркнул Барзыкин в разговоре с URA.RU.

В беседе с URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев отметил, что ранее россияне летали в Батуми или Тбилиси через Стамбул. Сейчас это стало невозможно. Остались лишь регламентированные непрямые рейсы из Москвы. «Что касается прямого авиасообщения в Тбилиси или Батуми, мы его не ожидаем, в силу непростых политических отношений между нашими странами», — пояснил Мальцев. Он добавил, что туроператоры после открытия Грузией с 1 июня сухопутных границ смогут предложить комбинированные путешествия через Армению. «Когда будет открыта сухопутная граница, это позволит делать комбинированные туры. И цена на них будет невысокая», — подчеркнул Мальцев.

На брифинге глава оперштаба Грузии заявил об открытии с 1 июня сухопутных границ страны. Туристы должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом и справку о прохождении вакцинации от COVID-19.