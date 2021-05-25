В российских школах предложили ввести уроки бизнеса

«Новые люди» предлагают распространить на всю Россию свой проект по обучению школьников бизнесу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Партия «Новые люди» выступила с предложением распространить на всю Россию свой проект по обучению школьников предпринимательству. Программа будет востребована, поскольку исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показывает, что 60% людей хотели бы стать бизнесменами, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Согласно исследованию, 60% людей сами хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей — чтобы их дети ушли в бизнес. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о такой карьере, — это независимость, высокий доход, самореализация. Но респондентов останавливают экономические проблемы, государственная политика в отношении коммерсантов, административные барьеры. «82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни», — добавил Федоров.

У «Новых людей» Алексея Нечаева уже готова программа обучения предпринимательству Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуацию может исправить массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания первого бизнеса, сообщил заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков. «Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт», — отметил он.

По словам собеседника URA.RU, у фонда «Капитаны», который основал глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее предлагается масштабировать на всю страну.

По мнению Нечаева, предпринимательство должно стать «одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать». «Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству», — добавил Нечаев.

Исследование ВЦИОМ проводил по заказу партии «Новые люди» в апреле 2021 года. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 12 до 60 лет.