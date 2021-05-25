25 мая 2021
24 мая 2021

Инсайд: лидер ЕР в Пермском заксобрании рискует лишиться мандата

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Пленарное заседание. Депутаты. Пермь, борисовец юрий
Переизбрание депутата заксобрания Пермского края Юрия Борисовца зависит от результата на выборах в Госдуму Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Пермского края Юрий Борисовец рискует остаться без мандата на выборах в сентябре. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что это произойдет, если на выборах в Госдуму по округу №59 не сможет победить советник губернатора Прикамья Роман Водянов.

«Водянов подстраховался — заявился на праймериз по региональной группе в заксобрание. Поэтому если он проиграет Госдуму, то пойдет в заксобрание. Но в этом случае он лишит мандата Борисовца, который пойдет вторым номером в группе», — рассказал URA.RU инсайдер.

Собеседники агентства, близкие к партии, подтвердили информацию о том, что такой сценарий возможен. Однако они считают, что вероятность именно такого развития событий относится к области фантастики. «Думаю, [депутат Госдумы по округу № 59 Алексей] Бурнашов проиграет [Водянову]», — уточнил инсайдер URA.RU.

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что на выборы в Госдуму и законодательное собрание Пермского края будут выдвинуты те кандидаты, которые наберут больше голосов на праймериз. Он также уточнил, что по тому же принципу формируется порядок в региональных списках.

URA.RU обратилось к Бурнашову и представителям Водянова и Борисовца за комментариями. «Каждый имеет право выдвигаться там, где он хочет. О поражении не может быть и речи. Роман Михайлович проигрывать не привык», — сообщила URA.RU пресс-секретарь Водянова Диана Закирова. Остальные комментарии на момент публикации не получены.

URA.RU рассказывало, что Бурнашов в случае проигрыша на праймериз, которые проходят с 24 по 30 мая, может пойти на выборы от КПРФ или «Новых людей». При этом политические администраторы региона делают ставку на Водянова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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