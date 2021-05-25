В громком деле налоговиков в ЯНАО нашлись десятки потерпевших

Со счетов невиновных людей были списаны деньги за ущерб государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 50 человек, пострадавших от действий бывших руководителей управления ФНС по Новому Уренгою (ЯНАО), будут через суд добиваться возврата денег. Как сообщил URA.RU адвокат Вячеслав Воробьев, представляющий интересы потерпевших, деньги были незаконно списаны со счетов граждан в порядке возмещения ущерба государству.

«Мы дожидаемся, пока приговор вступит в законную силу, и подаем от имени всех людей, через которых бывшие руководители налоговой службы вывели 26 миллионов из бюджета, заявление о пересмотре тех решений, которые были вынесены в отношении потерпевших о взыскании с них неосновательного обогащения», — рассказал URA.RU адвокат. Собеседник агентства уточнил, что от действий налоговиков пострадал 51 человек.

По данным суда, бывший начальник УФМС по ЯНАО Марина Бунеева, чтобы отвлечь внимание силовиков от себя и своих подельников, направила в суд иск о взыскании с налогоплательщиков необоснованных перечисленных бюджетных средств, достоверно зная, что люди не причастны к хищению денег. По итогу на граждан были заведены исполнительные листы и приставы взыскивали ущерб с налогоплательщиков, а сотрудники налоговой службы оформляли фиктивные заявки на возврат денег.

Также адвокат добавил, что у приговоренных за хищение бюджетных денег есть шанс заменить реальный срок условным. «У приговоренных есть еще шанс получить меньший срок, если на стадии апелляционного обжалования они вернут в бюджет похищенную сумму, может быть, суд смягчит им наказание, вплоть до условного», — добавил адвокат.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему руководству налоговой службы в Новом Уренгое вынесли приговор. Все обвиняемые получили наказание в виде реального лишения свободы.