27—29 мая начнутся магнитные бури Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сильные магнитные бури ждут россиян 27—29 мая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин.

«21, 22 и 25 мая на Солнце были серьезные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой все в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней. То есть 27—29 мая могут быть магнитные бури», — отметил Жигалин.

Кандидат наук объяснил, что существуют два вида электромагнитных излучений: когда они за восемь минут доходят до Земли (тогда сразу видно вспышку на Солнце и проявление в виде магнитных бурь) и когда к ним присоединяются и корпускулярные (тяжелые — прим. URA.RU) частицы. Земли они достигают через пять-семь дней. Что и может ждать россиян 27—29 мая. Эти магнитные бури (в отличие от слабой 26 мая) могут оказать влияние на людей, находящихся в группе риска. Они могут почувствовать недомогание.

«Люди делятся на две категории: подверженные метео- и изменениям магнитных бурь, магнитного поля и неподверженные. Неподверженные — это в основном люди с 25 лет и до 55—60 лет. Для женщин немного поменьше, для мужчин примерно такой интервал. А группы риска — это люди до 25 лет и после 60 лет. К ним уже необходимо особое внимание», — отметил Жигалин. При этом он подчеркнул, что готовиться особо к магнитным бурям не нужно, достаточно просто следить за своим здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.