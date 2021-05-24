Свердловский минздрав назвал самых богатых главврачей

Декларация о доходах размещена на официальном сайте минздрава Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым главврачом в Свердловской области оказался директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер. Такие сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте министерства здравоохранения Свердловской области.

Доход Герстнера в 2020 году составил 17,9 млн руб. Недвижимого имущества в собственности у него нет. Заработок супруги директора ГАУ СО «Фармация» за год составил 200 тыс. рублей, у нее есть две квартиры. На втором месте по уровню заработка оказался директор Уральского НИИ травматологии Игорь Шлыков. Он за 2020 год заработал 12,6 млн рублей, а его супруга — 12,5 тыс. руб. Из имущества у Шлыкова в собственности квартира площадью 123 кв. метра, а супруга владеет тремя земельными участками (один из них в долевой собственности), тремя жилыми домам (один в долевой собственности) и двумя квартирами.

Главный врач ГАУЗ СО «Белоярской ЦРБ» Иван Стельмах за год заработал 702 тыс. рублей, он владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и баней. И.о. главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника» Наталья Беляева заработала 609 тыс. рублей за год, она владеет земельным участком, квартирой и гаражом.