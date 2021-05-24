В мэрии Нижневартовска намечается громкая отставка

Мэрию Нижневартовска может покинуть заместитель главы города по ЖКХ Максим Коротаев Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) — директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев в скором времени может покинуть свой пост, вслед за главой Нижневартовска Василием Тихоновым. Такой версией событий поделился с URA.RU инсайдер в городской мэрии. Информацию подтвердил второй источник агентства — из силовых структур.

«Это связано с реформой коммунальной сферы, которая произошла с приходом Коротаева. Поговаривают, что Коротаев мог быть замешан в схеме по выводу активов муниципальных управляющих компаний, чтобы затем создать на их базе другие, частные управляющие компании. Это может косвенно пересекаться с причинами ухода самого Тихонова», — считает инсайдер из числа силовиков.

Сам Коротаев в разговоре с URA.RU сослался на занятость и предложил задать все интересующие вопросы в департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска. В мэрии увольнение Коротаева не подтвердили. «Он остается на рабочем месте, на завтра у него запланированы совещания, в том числе и участие в депутатских комиссиях», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовска Василий Тихонов публично заявил о своем уходе с поста мэра. В качестве причин такого решения он указал то, что в отношении него начата проверка по обстоятельствам, не совместимым со статусом главы города.