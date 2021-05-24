В пермском селе закрыли единственную школу

Власти Октябрьского округа признались, что содержать школу затратно для бюджета (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Октябрьского городского округа (Пермский край) написали обращение к главе округа Георгию Поезжаеву и депутатам гордумы. Пермяков возмутило закрытие школы в селе Тюинск. Теперь детям придется ездить по плохой дороге в школу соседнего поселка Щучье-Озеро, расположенную в нескольких километрах от Тюинска. Об этом сообщается на странице Октябрьского округа во «ВКонтакте».

«Уважаемый Георгий Васильевич […], просим вас дать нам ответ по дальнейшему существованию нашей школы в селе Тюинск. И еще вопрос к депутатам думы Октябрьского городского округа, которые без колебаний поднимали руки за закрытие школ по всему округу: вы своих детей, внуков „посадили бы на подвоз“ за 20 км в одну сторону?» — сказано в обращении, составленном жителями Тюинска, а также Новопетровки и Вознесеновки.

Глава округа Георгий Поезжаев ответил жителям в этом же паблике. Он пояснил, что местные власти «максимально тянули время, чтобы сохранить школу», но сейчас содержать ее нецелесообразно для бюджета. По словам мэра, в школе нет квалифицированных преподавателей, а состояние образовательного учреждения не соответствует требования безопасности. «Мы приходим к выводам, что с точки зрения образовательного процесса, финансово-экономической составляющей нужно принимать какое-то кардинальное решение», — отметил Поезжаев.

Закрытую школу власти планируют приватизировать, а затем — выставить на торги. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае уже несколько лет проводится оптимизация школ, вызывающая недовольство жителей. Они попросили президента страны Владимира Путина обратить внимание на проблему.