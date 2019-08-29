Пермяки подали в суд на мэрию из-за объединения школ

Суд начал рассматривать дело об объединении школ в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение дела против объединения школ №48 и №49. Истцами выступают родители учеников, ответчиком — администрация города. Родители добиваются отмены постановления мэрии о слиянии образовательных учреждений, сообщила «URA.RU» Анастасия Мальцева.

«Основная идея оптимизации школ, озвученная мэрией, — экономия бюджетных средств. Но на суде нам не представили никаких экономических и социальных обоснований», — пояснила она. В настоящее время обе школы юридически ликвидированы. Вместо них появилось новое муниципальное автономное учреждение «ТраеКТОриЯ». Пока у вновь созданной школы нет лицензии на образовательную деятельность.

Из обеих школ уже уволились педагоги. В департаменте образования городской администрации пояснили, что это личное решение учителей. «В летний период педагоги увольнялись по собственному желанию в связи с разными личными обстоятельствами. Ряд педагогов (среди них были совместители) решили продолжить трудовую деятельность в школах ближе к месту жительства, еще четверо учителей уволились в связи с достижением пенсионного возраста», — пояснили в мэрии.

Новое учреждение, по словам представителей горадминистрации, имеет право на ведение образовательной деятельности. «В начале текущей недели школе открыли лицевые счета, в ближайшее время сотрудники получат заработную плату», — подытожили собеседники агентства.

Судебный процесс в Перми против объединения школ продолжится 19 сентября.