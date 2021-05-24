По дорогам во дворах опасно ездить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на отсутствие асфальта во дворе в районе гидропорта. Управляющая компания проблему решить не может, так же как и мэрия, пишут в социальных сетях люди. В горадминистрации ответственность за содержание дворов перекладывают на собственников жилья.

«Плиты, положенные еще в 1988 году, лучше не становятся. Ездить невозможно, на моей малолитражке уже все днище сбито и обшаркано. Летом ямы, плиты выступают, весной и осенью вообще не пройти — везде лужи по колено», — написал анонимный автор в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Подслушано в Салехарде».

Многие поддержали этот пост. Местные считают, что работы по благоустройству ведутся только в центре города. «К сожалению, обычно по документам все дороги покрыты асфальтом, а по факту нет», — пишет Konstantin Tyutrin.

«Эти придомовые территории принадлежат на праве общей долевой собственности жителям этих домов. В соответствии с законодательством, собственники несут бремя содержания и принимают решение о благоустройстве придомовой территории», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о проблемах с дорогами в Новом Уренгое. Там через два дня после ремонта появились ямы.

Дорого в одном из дворов в районе гидропорта Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Подслушано в Салехарде»

На эти плиты жалуется местный житель Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Подслушано в Салехарде»