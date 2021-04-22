Дорогу ремонтировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На отремонтированной два дня назад главной дороге из Нового Уренгоя в Салехард (ЯНАО) снова образовались выбоины. Об этом URA.RU сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным.

«Ремонт дороги на Таежной улице проводили два дня назад. Просто щебень насыпали. И как результат: два дня и начинай сначала. Эта дорога главная ведет на Салехард. Но дело не только в этой дороге. В городе проблемных дорог тьма-тьмущая», — рассказал агентству местный житель.

В городской мэрии URA.RU прокомментировали ситуацию с дорогами. «Это временная мера, которая хотя бы на несколько дней позволить снять проблему. В настоящее время погодные условия не позволяют произвести ямочный ремонт „холодным асфальтом“. При потеплении данные работы будут выполнены. Вопрос находится на контроле в Департаменте городского хозяйства», — ответили в пресс службе администрации.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что за три года решит дорожную проблему. Однако отремонтированные трассы со свежим ремонтом быстро приходят в негодность. На дороге Харп-Лабытнанги образовались огромные трещины. Капитальный ремонт этой дороги был в 2019 году.

Выбоины на дороге в Новом Уренгое Горожанин

Отремонтированная дорога Житель Нового Уренгоя

Дорога Новый Уренгой — Салехард Горожанин