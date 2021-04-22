22 апреля 2021

Через два дня после ремонта на дороге в ЯНАО образовались выбоины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу ремонтировали Фото:

На отремонтированной два дня назад главной дороге из Нового Уренгоя в Салехард (ЯНАО) снова образовались выбоины. Об этом URA.RU сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным.

«Ремонт дороги на Таежной улице проводили два дня назад. Просто щебень насыпали. И как результат: два дня и начинай сначала. Эта дорога главная ведет на Салехард. Но дело не только в этой дороге. В городе проблемных дорог тьма-тьмущая», — рассказал агентству местный житель.

В городской мэрии URA.RU прокомментировали ситуацию с дорогами. «Это временная мера, которая хотя бы на несколько дней позволить снять проблему. В настоящее время погодные условия не позволяют произвести ямочный ремонт „холодным асфальтом“. При потеплении данные работы будут выполнены. Вопрос находится на контроле в Департаменте городского хозяйства», — ответили в пресс службе администрации.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что за три года решит дорожную проблему. Однако отремонтированные трассы со свежим ремонтом быстро приходят в негодность. На дороге Харп-Лабытнанги образовались огромные трещины. Капитальный ремонт этой дороги был в 2019 году.

Выбоины на дороге в Новом Уренгое
Отремонтированная дорога
Дорога Новый Уренгой — Салехард

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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