В РФ обсудят включение вакцинации от COVID в календарь прививок

Вакцинацию от коронавируса хотят внести в нацкалендарь профилактических прививок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты Госдумы решат вопрос о введении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавируса. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесло правительство России.

«…Предлагается внести изменения в… Национальный календарь профилактических прививок. [Дополнить календарь] прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — указано в пояснительной записке к проекту на сайте Госдумы. Авторы инициативы уточняют, что вакцинация против коронавируса является наиболее эффективным и экономичным способом защиты от эпидемии. Препарат внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям Минздрава РФ.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что вакцинация в стране должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Процедура носит рекомендательный характер, однако в некоторых случаях государство может обязать граждан ставить прививку, рассказали URA.RU юристы.

25 мая правительство Якутии сообщило об обязательной вакцинации жителей региона. Когда информация разошлась по СМИ, власти скорректировали заявление, убрав оттуда слово «обязательной», пишет RT.