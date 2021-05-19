Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID

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На принятие решения об обязательной вакцинации может уйти всего несколько дней Фото:
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Коронавирус COVID-19

Государство может обязать россиян ставить прививку от коронавируса. Ограничение прав граждан, в данном случае, ограничение на добровольную вакцинацию, прописано в Конституции РФ. Об этом URA.RU рассказал юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Конституция предполагает в некоторых случаях ограничение прав граждан, пояснил Карпенко в разговоре с URA.RU. «В данном случае — это ограничение на добровольность вакцинации. Это ограничение на право выбора. Дальше вносятся изменения в Федеральный закон (закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ — прим. URA.RU) и вакцинация становится обязательной», — пояснил эксперт. «Как вы думаете в течении какого времени Госдума готова принять закон? Я думаю нескольких дней вполне достаточно», — разъяснил представитель Центра медицинского права.

Принудительная вакцинация не коснется людей с медицинскими противопоказаниями. Перед прививкой человек проходит осмотр у врача и при необходимости проводятся дополнительные исследования, отметил Карпенко, только тогда дается разрешение на вакцинацию.

Руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексей Горяинов согласился, что прививки для россиян могут стать обязательными. «Это возможно в случае соответствующего решения главного государственного санитарного врача РФ. Далее Минздрав вносит изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части категорий граждан, которые подпадают под обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — объяснил собеседник URA.RU.

Во время Петербургского международного юридического онлайн-форума зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возможность принудительной вакцинации россиян. Он объяснил это тем, что иногда подобные меры необходимо принимать в государственных интересах и для защиты населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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