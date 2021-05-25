Россиянку, задержанную в Минске с основателем NEXTA, арестовали

Девушку основателя NEXTA арестовали на два месяца. Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Россиянку Софию Сапегу, которую арестовали в Минске с основателем оппозиционного telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, арестовали на два месяца. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Задержанная является девушкой оппозиционера. «Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — приводит РБК слова адвоката. С представителя Сапегы взята подписка о неразглашении следствия. В ближайшее время Филанович намерен посетить девушку в СИЗО.

Протасевич и Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильню, передает «Национальная служба новостей». Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске.

В аэропорту основателя NEXTA и его девушку задержали. Молодому человеку грозит смертная казнь. Отец Сапегы заявил, что его дочь никогда не интересовалась политикой и не участвовала ни в каких митингах, пишет RT. Подтверждено, что Сапега находилась в Минске во время протестов из-за итогов президентских выборов.

После инцидента многие авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией, а представители европейских стран называют произошедшей государственным терроризмом. В причастности к происшествию также винят Кремль.