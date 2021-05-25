Появились кадры с признаниями россиянки, задержанной в Минске. Видео

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23-летняя россиянка вела telegram-канал, который публиковал личные данные белорусских силовиков Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

София Сапега, девушка основателя оппозиционного белорусского издания NEXTA Романа Протесевича, арестованная на два месяца, является редактором telegram-канала, которое публиковал личные данные белорусских силовиков. В этом 23-летняя россиянка признался после задержания.

«Гражданка РФ, проживаю на территории Литвы в городе Вильнюс. 23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протесевичем. Также являюсь редактором telegram-канала „Черная книга Беларуси“, которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — заявила Сапега на видео, которое, предположительно, снято в СИЗО. Видео опубликовано в telegram-канале «Желтые СЛИВЫ».

Основатель NEXTA Роман Протасевич и София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, напоминает телеканал 360. Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в «совершении уголовно-наказуемого деяния».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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