25 мая 2021

СМИ раскрыли детали дела задержанной в Минске россиянки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, долг, тюрьма, преступник, ипотека, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Минске россиянку Фото:

Россиянку Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с основателем telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом рассказал источник, знакомый с материалами дела.

«Ей предъявлены подозрения по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью — ред.) и ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта — ред.)», — рассказал собеседник «Новой газете». Первая статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая — до трех лет.

Основатель оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске.

Россиянку арестовали на два месяца. На видео, предположительно, снятом в СИЗО, Сапега признается, что ведет telegram-канал «Черная книга Беларуси». Там публиковалась личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...