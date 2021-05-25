СМИ раскрыли детали дела задержанной в Минске россиянки

Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Минске россиянку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянку Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с основателем telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом рассказал источник, знакомый с материалами дела.

«Ей предъявлены подозрения по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью — ред.) и ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта — ред.)», — рассказал собеседник «Новой газете». Первая статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая — до трех лет.

Основатель оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, передает « Федеральное агентство новостей ». Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске.

Россиянку арестовали на два месяца. На видео, предположительно, снятом в СИЗО, Сапега признается, что ведет telegram-канал «Черная книга Беларуси». Там публиковалась личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.