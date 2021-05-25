25 мая 2021

Абрамович вложился в новый бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Абрамовича стала инвестором онлайн-кинотеатра Фото:

Компании российского миллиардера Романа Абрамовича и его бизнес-партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова стали инвесторами онлайн-кинотеатра ivi. В ходе сделки сервис привлек 250 млн долларов.

Онлайн-кинотеатр ivi сообщил, что закрыл новый раунд финансирования на 250 млн долларов. Новыми инвесторами компании стали ВТБ, Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, передает «Коммерсант». Отмечается, что одним из крупнейших акционеров ivi стал ВТБ, он получит место в совете директоров компании.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович зарегистрировал две компании, которые могут заняться развитием гостиничных объектов. Одна фирма появилась в Карелии, вторая — в Геленджике, сообщают СМИ. Также стало известно, что Абрамович оплатит разработку проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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