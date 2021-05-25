Пермский губернатор дал новый статус замглавы своей администрации

Леонид Политов вошел вошел в состав избиркома Пермского края Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил членом избиркома края экс-руководителя своей администрации Леонида Политова. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Политова Леонида Вячеславовича, заместителя главы администрации, директора департамента внутренней политики администрации губернатора края», — говорится в документе. В нем отмечается, что кандидатуру Политова предложил Пермский краевой союз организаций профсоюзов.

Политов руководил администрацией губернатора Прикамья до реформирования. После проведенных кадровых изменений ее возглавил экс-секретарь крайизбиркома Александр Смертин, а Политов был назначен его заместителем. Ранее Политов также являлся членом ТИК Дзержинского района Перми.