25 мая 2021
24 мая 2021

Пермский губернатор дал новый статус замглавы своей администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, политов леонид
Леонид Политов вошел вошел в состав избиркома Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил членом избиркома края экс-руководителя своей администрации Леонида Политова. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Политова Леонида Вячеславовича, заместителя главы администрации, директора департамента внутренней политики администрации губернатора края», — говорится в документе. В нем отмечается, что кандидатуру Политова предложил Пермский краевой союз организаций профсоюзов.

Политов руководил администрацией губернатора Прикамья до реформирования. После проведенных кадровых изменений ее возглавил экс-секретарь крайизбиркома Александр Смертин, а Политов был назначен его заместителем. Ранее Политов также являлся членом ТИК Дзержинского района Перми.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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