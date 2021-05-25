В Екатеринбурге планируют сдвинуть сроки сдачи Бебелевского моста

Движение по Бебелевскому мосту планируют восстановить к «Иннопрому» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге Бебелевский мост готовы отремонтировать раньше установленного срока. По плану реставрацию должны закончить до середины июля, но подрядчик сообщил главе города Алексею Орлову о намерении восстановить движение по мосту к концу июня, сообщили на встрече главы города и подрядчика.

«По графику строительство должно закончиться к середине июля, я думаю, что до конца июня восстановим движение», — рассказал подрядчик в беседе с Алексеем Орловым. Трансляцию встречи вел Е1. Глава города распорядился придерживаться графика и закончить работы до начала выставки «Иннопром», которая стартует 5 июля.

Также глава города сообщил о сроках проведения ремонта на других объектах. К концу октября планируется закончить ремонт Макаровского моста, а Блюхеровского — к началу учебного года. Орлов отметил, что транспортную развязку Калиновского моста планируют закончить к 300-летию Екатеринбурга, а трамвайную ветку в Академическом году должны построить до 2023 года.

Бебелевский мост был частично закрыт раньше срока — 25 апреля. Движение было ограничено от улицы Готвальда до Кирова в сторону улицы Токарей.