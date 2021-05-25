Супруга ушедшего в отставку мэра Нижневартовска покинула страну

Ольга Жевелик сейчас находится в Израиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Главный врач психоневрологической больницы Нижневартовска и супруга экс-мэра Нижневартовска Василия Тихонова Ольга Жевелик покинула Россию и находится в Израиле. Об этом URA.RU рассказал источник из ближайшего окружения бывшей первой леди города.

«Действительно, супруга мэра улетела 21 мая, потому что состояние здоровья ее мамы вызывает серьезные опасения. По рекомендации врачей, лечение было продолжено в Израиле. Узнав о ситуации с тем, что ее супруг написал заявление об увольнении, она возвращается и завтра уже будет в Нижневартовске», — рассказал URA.RU инсайдер.

Ольга Жевелик на вопрос журналиста URA.RU в мессенджере не ответила. Сам же Тихонов, у которого сегодня первый день в статусе экс-мэра, находится в городе. Известно, что вчера он весь день проводил совещания. «Он давал наставления, чтобы все проекты, которые он начинал с командой, были реализованы», — добавил источник URA.RU в мэрии Нижневартовска. На момент публикации новости дозвониться до Тихонова не удалось, но агентство готово предоставить ему право на ответ, когда он поступит.

Ранее URA.RU писало, что Тихонов написал заявление об увольнении после того, как у него обнаружились незадекларированные счета за рубежом, а источники их пополнения так и остаются неизвестны. Инициатором его отставки стала лично глава региона Наталья Комарова.