25 мая 2021
24 мая 2021

В центре Кургана все лето будет голый сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган
В горсаду Кургана начали высаживать цветы Фото:

Новые деревья появятся в Городском саду Кургана после массовой вырубки старых растений только осенью. Власти планируют посадить татарские клены, пирамидальные тополя и сортовую сирень к 10 октября. Об этом URA.RU рассказали в мэрии в ответ на запрос.

«На территории городского сада будут высажены татарские клены, пирамидальные тополя и сортовая сирень. Закупка на проведение электронного аукциона будет размещена в июне 2021 года. Работы по посадке деревьев планируется начать в конце сентября», — пояснили в администрации.

До 15 июня в горсаду подрядная организация высадит цветники. Это будут луковичные и клубнелуковичные цветы-многолетники. Их сорта согласуют со специалистами по озеленению, имеющими опыт разработки ландшафтных дизайнов.

URA.RU ранее сообщало, что, по мнению общественного представителя Агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксаны Ковалевой, городской сад Кургана превращается в простой районный парк. При этом он должен стать средоточием ландшафтных изысков, но пока рискует превратиться в обычную дворовую площадку.

В середине апреля горожане заметили отсутствие деревьев в части парка. Власти Кургана объяснили, что были убраны только больные растения. Летом 2020 года стало известно о начале благоустройства горсада Кургана. На него было выделено 27,288 млн рублей. Завершить работу планируют до 15 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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