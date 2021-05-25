В центре Кургана все лето будет голый сад

В горсаду Кургана начали высаживать цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые деревья появятся в Городском саду Кургана после массовой вырубки старых растений только осенью. Власти планируют посадить татарские клены, пирамидальные тополя и сортовую сирень к 10 октября. Об этом URA.RU рассказали в мэрии в ответ на запрос.

«На территории городского сада будут высажены татарские клены, пирамидальные тополя и сортовая сирень. Закупка на проведение электронного аукциона будет размещена в июне 2021 года. Работы по посадке деревьев планируется начать в конце сентября», — пояснили в администрации.

До 15 июня в горсаду подрядная организация высадит цветники. Это будут луковичные и клубнелуковичные цветы-многолетники. Их сорта согласуют со специалистами по озеленению, имеющими опыт разработки ландшафтных дизайнов.

URA.RU ранее сообщало, что, по мнению общественного представителя Агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксаны Ковалевой, городской сад Кургана превращается в простой районный парк. При этом он должен стать средоточием ландшафтных изысков, но пока рискует превратиться в обычную дворовую площадку.

В середине апреля горожане заметили отсутствие деревьев в части парка. Власти Кургана объяснили, что были убраны только больные растения. Летом 2020 года стало известно о начале благоустройства горсада Кургана. На него было выделено 27,288 млн рублей. Завершить работу планируют до 15 июня.