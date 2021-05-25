Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт праймериз «Единой России»

С помощью ресурса мошенники могли использовать данные россиян в своих целях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала фальшивый сайт предварительного голосования партии «Единая Россия». Он мог собирать личные данные посетителей, прокомментировал ситуацию руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«На нем [сайте] стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой», — приводятся слова Сатеева на официальном сайте «Единой России».

Он также отметил, что сайт, на котором использовалась символика и дизайн «Единой России», вскоре мог стать инструментом для сбора информации с целью мошеннических действий. В свою очередь, на официальном сайте организации — PG.ER.RU — используется технология блокчейн. Она защищает данные от любого вмешательства со стороны.