Бывший спортсмен проведет в колонии 10 лет Фото: Василий Гришин © URA.RU

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 22-летнего студента из Марокко к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Марокканец сначала занимался бодибилдингом, а потом стал употреблять и продавать запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Студент занимался бодибилдингом, выступал на чемпионатах. Однако, спустя время спорт потеснили наркотики. Поначалу он употреблял запрещенные вещества, а затем начал их сбывать», — сообщается на сайте ведомства.

По словам заместителя начальника ОРПОТ ОП №4 УМВД России, студент приобретал наркотические вещества посредством закладок и продавал пермякам. Молодого человека задержали летом 2020 года при передаче денег от покупателя за наркотические вещества. Суд признал гражданина Марокко виновным по ч 4 ст. 288.1 и ст. 288 и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима.