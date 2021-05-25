25 мая 2021
24 мая 2021

Африканского бодибилдера из Перми отправили в колонию на 10 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, зона, колония, тюрьма, ограждение, забор
Бывший спортсмен проведет в колонии 10 лет Фото:

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 22-летнего студента из Марокко к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Марокканец сначала занимался бодибилдингом, а потом стал употреблять и продавать запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Студент занимался бодибилдингом, выступал на чемпионатах. Однако, спустя время спорт потеснили наркотики. Поначалу он употреблял запрещенные вещества, а затем начал их сбывать», — сообщается на сайте ведомства.

По словам заместителя начальника ОРПОТ ОП №4 УМВД России, студент приобретал наркотические вещества посредством закладок и продавал пермякам. Молодого человека задержали летом 2020 года при передаче денег от покупателя за наркотические вещества. Суд признал гражданина Марокко виновным по ч 4 ст. 288.1 и ст. 288 и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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