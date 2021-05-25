25 мая 2021
24 мая 2021

В Свердловской области выпал град размером с грецкий орех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
От града пострадали авто, теплицы и часть урожая (архивное фото) Фото:

В Нижних Сергах, Атиге и Первоуральске (Свердловская область) ночью выпал крупный град размером с грецкий орех. Местные жители поделились фотографиями природного явления в пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Из-за града пострадали автовладельцы, получив вмятины на своем транспорте. Некоторые жители написали, что накрывали свои авто одеялами и коврами, чтобы защитить от стихии. Также жители Нижних Серег написали в пабликах, что от града пострадали теплицы и часть урожая.

Ранее МЧС Свердловской области предупредило жителей о возможной опасности в связи с плохими погодными условиями. По сообщению министерства, в области прогнозировались сильный ветер до 25 м/с, сильные дожди, грозы и град.

Фото из социальной сети «Вконтакте»
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Фото из социальных сетей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...