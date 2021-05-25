От града пострадали авто, теплицы и часть урожая (архивное фото) Фото: Ольга Фирстова © URA.RU

В Нижних Сергах, Атиге и Первоуральске (Свердловская область) ночью выпал крупный град размером с грецкий орех. Местные жители поделились фотографиями природного явления в пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Из-за града пострадали автовладельцы, получив вмятины на своем транспорте. Некоторые жители написали, что накрывали свои авто одеялами и коврами, чтобы защитить от стихии. Также жители Нижних Серег написали в пабликах, что от града пострадали теплицы и часть урожая.

Ранее МЧС Свердловской области предупредило жителей о возможной опасности в связи с плохими погодными условиями. По сообщению министерства, в области прогнозировались сильный ветер до 25 м/с, сильные дожди, грозы и град.

Фото из социальной сети «Вконтакте» Сообщество «Инцидент|Первоуральск»

Фото из социальной сети «ВКонтакте» Сообщество «Подслушано|Нижние Серги»

Фото из социальных сетей Сообщество «Подслушано|Нижние Серги»