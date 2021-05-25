Российские учителя массово захотели работать в ЯНАО

Учителя из других регионов страны хотят работать в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество учителей, желающих переехать в ЯНАО из других регионов, растет. На одно вакантное место претендовали почти 16 учителей, сообщает пресс-служба окружного департамента образования на официальном сайте.

«В информационную систему „Земский учитель“ на 10 вакансий округа было подано 157 заявок. В программе участвовали 9 муниципалитетов округа: районы и города с населением менее 50 тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации департамента, больше всего заявок было подано на вакансию учителя иностранного языка в школу Губкинского — 48 откликов от учителей из других регионов. На втором месте по популярности оказалось место учителя русского языка и литературы в Надым. 14 претендентов хотели занять вакансии учителей математики и русского языка в Ямальском и Пуровском районах.

Такой массовый спрос на работу учителей в округе связан с федеральной программой «Земский учитель», при которой педагоги получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей и могут потратить ее по своему усмотрению. Для того, чтобы получить деньги, учителя должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.

В ЯНАО данная программа реализуется второй год. В 2020 году в округ прибыло 13 учителей из разных регионов страны. В ведомстве добавили, что на 2022 год региону определено девять вакансий, а прием заявок начнется в конце этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что профессия учителя в ЯНАО является одной из самых востребованных. Несмотря на то, что число безработных в регионе снизилось на 30 процентов, потребность в профессионалах остается высокой.