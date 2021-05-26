Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

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Тихановская, ТАСС, тихановская светлана
Светлана Тихановская сообщила о поддержке со стороны Запада Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Белорусские оппозиционеры готовят новые протесты в стране. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — написала Тихановская в своем telegram-канале. Она отметила, что Евросоюз и США уже делают все возможное, чтобы помочь гражданам Белоруссии. Оппозиционеры намерены освободить политических заключенных и провести честные выборы.

Во время президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года, большинство голосов избирателей — около 80% — получил действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. После чего в стране начались масштабные акции протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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