Украина запретила поставки электроэнергии из России

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, линия электропередач, лэп, электричество, электроснабжение
Поставки запрещены до октября Фото:

Украина отказывается от импорта электроэнергии из Белоруссии и России до октября. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. При этом Украина 3 января вновь начала поставки электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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