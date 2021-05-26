Украина запретила поставки электроэнергии из России

Поставки запрещены до октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина отказывается от импорта электроэнергии из Белоруссии и России до октября. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. При этом Украина 3 января вновь начала поставки электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России.