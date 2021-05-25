25 мая 2021
24 мая 2021

В Кургане запретили продажу угля для шашлыков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мангал. Клипарт. Курган, мангал, уголь, шашлык, розжег
Запрет на продажу горючих веществ, в том числе угля, будет действовать до 30 мая Фото:

Продажа горючих веществ, в том числе древесного угля для приготовления шашлыков, будет запрещена в Кургане в течение ближайших четырех дней. Постановление об этом подписала врио главы города Елена Ситникова, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 27 по 30 мая текущего года на территории города будет запрещена продажа горючих веществ (древесного угля и других), а также средств для разведения огня», — сообщается на сайте городской администрации. Исключение сделано лишь для горюче-смазочных материалов, реализуемых через розничные сети АЗС.

Департаменту экономического развития администрации Кургана поручено контролировать соблюдение указанного запрета. Управлению МВД России по городу Кургану рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка в местах торговли.

По данным мэрии, с 27 по 31 мая в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса. В регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. В городе действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Городская администрация обратилась к гражданам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...