В Кургане запретили продажу угля для шашлыков

Запрет на продажу горючих веществ, в том числе угля, будет действовать до 30 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продажа горючих веществ, в том числе древесного угля для приготовления шашлыков, будет запрещена в Кургане в течение ближайших четырех дней. Постановление об этом подписала врио главы города Елена Ситникова, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 27 по 30 мая текущего года на территории города будет запрещена продажа горючих веществ (древесного угля и других), а также средств для разведения огня», — сообщается на сайте городской администрации. Исключение сделано лишь для горюче-смазочных материалов, реализуемых через розничные сети АЗС.

Департаменту экономического развития администрации Кургана поручено контролировать соблюдение указанного запрета. Управлению МВД России по городу Кургану рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка в местах торговли.

По данным мэрии, с 27 по 31 мая в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса. В регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. В городе действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Городская администрация обратилась к гражданам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности.