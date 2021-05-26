В Кремле раскрыли, чего ждут от встречи Путина и Байдена

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Кремль не строит серьезных ожиданий от встречи президентов РФ и США Фото:

Москва не ожидает серьезных изменений в отношениях между Россией и США после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы бы не говорили про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях, когда мы хотели устроить ее. <…> Президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить позиции по вопросам, интересным для двух стран. И, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира — стабильности и контроля за вооружениям. Я бы не призывал ждать завышенные ожидания», — подчеркнул Песков во время конференц-колла.

Первая очная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Белый дом уже начал подготовку к саммиту президентов и направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной все детали. Тем временем экс-посол США в Москве Майкл Макфол потребовал выпустить осужденных в РФ сограждан Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей лидеров двух стран, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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