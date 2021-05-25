CNN узнал детали подготовки встречи Путина и Байдена

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом начал подготовку встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото:

Вашингтон направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной детали встречи президентов РФ и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили источники в Белом доме.

«Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой, поскольку детали встречи Байдена и Путина обговариваются», — передает американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Инсайдеры отказались называть город-организатор встречи, пока не будут уточнены все детали.

О том, что встреча Путина и Байдена может состояться в Женеве, сообщали власти США. Ожидается, что президенты встретятся 15—16 июня, по завершении первой международной поездки американского лидера, уточняет телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден собираются обсудить вопросы стабильности и контроля над вооружениями. Как подчеркивает «Утро.ру», это будет первая личная встреча двух лидеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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