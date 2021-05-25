CNN узнал детали подготовки встречи Путина и Байдена

Белый дом начал подготовку встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Вашингтон направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной детали встречи президентов РФ и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили источники в Белом доме.

«Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой, поскольку детали встречи Байдена и Путина обговариваются», — передает американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Инсайдеры отказались называть город-организатор встречи, пока не будут уточнены все детали.

О том, что встреча Путина и Байдена может состояться в Женеве, сообщали власти США. Ожидается, что президенты встретятся 15—16 июня, по завершении первой международной поездки американского лидера, уточняет телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден собираются обсудить вопросы стабильности и контроля над вооружениями. Как подчеркивает « Утро.ру », это будет первая личная встреча двух лидеров.