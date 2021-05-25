Стали известны подробности задержания ФСБ челябинского силовика

Начальник оперативного отдела СИЗО №3 в Челябинске, задержанный ФСБ по подозрению в получении взятки от заключенного, в момент возбуждения уголовного дела находился в отпуске. Силовикам пришлось установить его место нахождения, прежде чем провести с ним оперативно-следственные действия. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах региона.
«Михаил М. (имя задержанного) по версии следствия помог одному из осужденных остаться в СИЗО, а не ехать в колонию для отбытия наказания, — рассказал инсайдер. — Он передал ему мобильный телефон и устроил более комфортную камеру».
Как считают силовики, высокопоставленный сотрудник СИЗО получил от осужденного с ноября по апрель 150 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковские счета. «Преступление выявлено ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по региону», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, воздержавшись от подробностей.
Уголовное дело возбуждено по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Меру пресечения сотруднику ИЗО изберут 27 мая.
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