ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника челябинского СИЗО

Сотрудника СИЗО заподозрили в получении взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника оперативного отдела СИЗО №3 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, оперативник подозревается в получении взятки.

«По версии следствия, с начала текущего года подозреваемый получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей от осужденного», — заявили в пресс-службе управления. Как считают следователи, эти деньги платились за смягчение режима содержания под стражей и передачу запрещенных предметов.

Возбуждено уголовное дело по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступление выявлено ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по региону. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения.