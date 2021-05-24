24 мая 2021

ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника челябинского СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Сотрудника СИЗО заподозрили в получении взятки Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника оперативного отдела СИЗО №3 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, оперативник подозревается в получении взятки.

«По версии следствия, с начала текущего года подозреваемый получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей от осужденного», — заявили в пресс-службе управления. Как считают следователи, эти деньги платились за смягчение режима содержания под стражей и передачу запрещенных предметов.

Возбуждено уголовное дело по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступление выявлено ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по региону. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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