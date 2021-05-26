Банки России обязали объяснять причины отказа в кредите

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Российские банки теперь обязаны объяснять, почему не выдали кредит заемщику Фото:

Российские банки теперь будут обязаны объяснять, почему отказали в кредите заемщику. Такая поправка внесена в Федеральный закон «О потребительском кредите». Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Внести в часть 12 статьи 6 Федерального закона „О потребительском кредите“ изменение, дополнив ее после слов „об отказе в удовлетворении его требования“ словами „с указанием причины отказа“», — указано в документе на портале правовой информации. Поправки в законодательство ранее поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в октябре 2020 года. Обязательство называть причину отказа в кредите вызвало негодование среди банков. Как объяснил начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко, у каждой финансовой организации свой механизм определения кредитоспособности. Поэтому клиенты еще больше запутаются после изменений, заявлял Клименко.

Сейчас в Госдуме готовят законопроект о добровольном запрете на кредиты. Цель инициативы — дать людям возможность защититься от мошенничества, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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