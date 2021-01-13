Банки не хотят раскрывать россиянам причину отказа в кредите

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Каждый банк определяет кредитоспособность заявителя по-разному Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Финансовые организации выступили против того, чтобы сообщать клиентам причины отказов по заявкам на кредиты. Письмо с такой информацией прислали представители Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

«Скоринговые модели (механизмы определения кредитоспособности — прим. ред.) у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — прокомментировал обращение начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко. Его слова приводит РБК.

В октябре 2020 года парламент Калмыкии внес в Госдуму поправки в закон «О потребительском кредите». Документ предлагает в обязательном порядке сообщать причину отказа заемщикам, чьи заявки на кредит не были одобрены.

Число просроченных кредитов в 2020 году достигло максимального уровня за последние пять лет. Задолженность россиян выросла более чем на 100 млрд рублей, напоминают эксперты. Специалисты также прогнозируют, что активность по оформлению гражданами потребительских кредитов в 2021 году будет заметно расти, информирует RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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